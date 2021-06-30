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В Крыму проверяют водителей такси

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:04 30.06.2021

Во время рейдов межведомственная рабочая группа Министерства транспорта РК совместно с УГИБДД МВД по РК, Ространснадзором, Федеральной налоговой службой выявляют и пресекают нарушения правил дорожного движения, проверяют наличие у таксистов необходимых документов, соблюдение мер по профилактике распространения новой короновирусной инфекции. У многих нарушителей нет путевых листов, полисов ОСАГО, разрешения на перевозку пассажиров легковым такси; пренебрегают правилами перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних, также завышают стоимость проезда. С каждым из нарушителей сотрудники контрольно-надзорных органов проводят профилактические беседы и составляют административные протоколы.

Минтранс РК и ГИБДД МВД по РК предупреждают жителей и гостей Крыма быть бдительными при выборе такси. Помните, что при пользовании услугами нелегальных перевозчиков — вы подвергаете риску свою жизнь и здоровье, — цитирует пресс-служба заместителя министра транспорта РК Николая Лукашенко.

 

В Крыму проверяют водителей такси

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