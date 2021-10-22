В Крыму проверять соблюдение «антиковидных» ограничений будет 70 «летучих» групп

Нарушителей ждут штрафы.

С 25 октября в Крыму начнут работу более 70 мобильных групп по контролю за соблюдением ограничительных «антиковидных» мер. Об этом сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

С 25 октября в Республике начнут работу более 70 мобильных групп, в состав которых войдут представители уполномоченных исполнительных органов государственной власти, администрации муниципальных образований, сотрудники правоохранительных органов по контролю за соблюдением ограничительных мер, а именно – соблюдением безопасной социальной дистанции, масочного режима, наличие сертификата о вакцинации или QR-кода у персонала и посетителей объектов общественного питания, культуры, спорта и досуга. По итогам проверок протоколы о нарушениях будут переданы в Роспотребнадзор, после чего направлены в суд для определения меры ответственности (штрафы), — сказал Юрий Гоцанюк.

Председатель правительства Крыма сообщил, что отдельно с коллегами остановились на вопросах организации контроля за реализацией мер по борьбе с пандемией, в рамках введенных ограничительных профилактических и противоэпидемических мероприятий.

К сожалению, ежесуточно количество заразившихся COVID-19 и другими сезонными инфекциями растет. Статистика подъема заболеваемости свидетельствует о том, что нам пока не удалось выработать необходимый уровень коллективного иммунитета. Причины понятны – самонадеянность, пренебрежение правилами и рекомендациями Роспотребнадзора, игнорирование санитарно-эпидемиологических ограничений, недостаточные темпы вакцинации. В республике необходимо нарастить темпы проведения иммунизации населения как от новой коронавирусной инфекции, так и от гриппа, — заявил Юрий Гоцанюк.

Он отметил, что вакцинация населения Крыма проводится в 127 кабинетах вакцинации, работают 68 выездных бригад. В крупных городах функционируют мобильные пункты вакцинации в общественных местах.

Следует отметить, что в прививочных пунктах Республики увеличивается количество граждан, желающих вакцинироваться. Недостатка в вакцине быть не должно. Такая задача поставлена министерству здравоохранения Крыма, — отметил премьер.