В Крыму проверят все агроярмарки

Мониторинг агроярмарок в регионах Республики Крым инициировал Минсельхоз.

Сотрудники Минсельхоза Крыма совместно с представителями Минпрома РК в рабочем порядке уже посетили более 50 ярмарок. В ноябре и декабре планируется контроль 147 таких объектов. В планах — создание реестра площадок, на которые нужно обратить особое внимание. В результате проверок были скорректированы цены на продукцию на торговых площадках, на которых не соблюдались условия ценообразования, рекомендованные Минпромом РК, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, Минсельхоз осуществляет работу по увеличению среди участников ярмарочных мероприятий количества крымских сельхозтоваропроизводителей с целью реализации произведенной ими продукции.

И прошу власти на местах вести строгий контроль предоставления возможности приобретения местными жителями свежей и натуральной сельхозпродукции по ценам на 15-20% ниже рыночных, — отмечает Андрей Рюмшин.

Также заместитель Председателя Совмина указал на хорошую организацию торговых мест в городах Саки, Джанкой, Нижнегорском и Симферопольском районах, где фактически не было нареканий со стороны представителей министерств.

Мониторинг ярмарок завершится в декабре. По его результатам, главы администраций городов и районов республики будут обязаны устранить все указанные замечания.