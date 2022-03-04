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В Крыму проверяют цены на социально значимые продукты питания. Торговые сети не наглеют

В Крыму проверяют цены на социально значимые продукты питания. Торговые сети не наглеют

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:03 04.03.2022

А вот магазины «шаговой доступности» цены отпустили.

Торговые сети выполняют условия меморандума взаимопонимания в части не превышения торговой наценки 5% на социально значимые продтовары, об этом сообщает пресс-служба министерства промышленной политики РК.

Уточняется, что мониторинг — выезды по основным объектам розничной торговли с обследованием различных форматов торговли, реализующих продтовары, проводятся ежедневно. На контроле — цены на социально значимые продукты питания.

Министр промполитики РК Александр Трянов по итогам последнего выезда отметил:

Все торговые сети выполняют условия меморандума взаимопонимания в части не превышения торговой наценки 5% на социально значимые продукты питания и соблюдают рекомендуемые цены.

В Крыму проверяют цены на социально значимые продукты питания. Торговые сети не наглеют

Результаты мониторинговых исследований: 

В магазинах торговой сети «ПУД» цены ниже рекомендуемых на 22 социально значимых продукта питания, среди которых хлеб, говядина, свинина, лук, морковь, свекла, яблоки, мука, крупы, колбаса вареная, молоко, масло сливочное, творог, сметана.

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В магазинах торговой сети «Яблоко» ниже рекомендуемых зафиксированы цены на 24 наименований продтоваров, например, хлеб всех сортов, яйцо, картофель, гречневая, рисовая и перловая крупы.

В магазинах торговой сети «Безцен» ниже рекомендуемых цены на 17 продтоваров.

В магазинах торговой сети «Корзина»  – на 11.

По информации министра, превышение рекомендуемых цен чаще всего встречается в несетевых магазинах шаговой доступности.

В Крыму проверяют цены на социально значимые продукты питания. Торговые сети не наглеют

Говоря о работе нестационарных торговых объектов в Симферополе,  Александр Трянов отметил, что из 142 функционирующих на постоянной основе НТО  не соблюдают рекомендуемые цены 11. В отношении собственников НТО, в которых выявлены систематические завышения цен на социально значимые продукты питания, подготовлены уведомления о расторжении договоров на размещение нестационарных торговых объектов.

В Крыму проверяют цены на социально значимые продукты питания. Торговые сети не наглеют

Фото: пресс-служба министерства промышленной политики РК.

 


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