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В Крыму проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции
Иллюстративное фото: kubnews.ru

В Крыму проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:27 02.02.2021

Страшный итог ДТП: трое погибло, четверо – в больнице.

В Крыму начата проверка после гибели в ДТП трех сотрудников полиции. Об этой аварии в Кировском районе мы сегодня уже сообщали.

Вечером, 2 февраля, в темное время суток водитель автомобиля «Шкода Фабиа», двигаясь по автодороге «Кировское – Приветное» Кировского района, при объезде препятствия допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем полиции ВАЗ, в котором находились четыре сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и гражданин, — рассказали в ГИБДД.

По предварительным данным, три сотрудника полиции погибли на месте ДТП, еще один сотрудник и гражданин доставлены в лечебное учреждение. Водитель и пассажир «Шкоды» также получили телесные повреждения.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, ход которой взят на контроль руководством МВД по Республике Крым. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством, — сообщили в МВД по РК.

 

В Крыму проводится проверка по факту ДТП, в результате которого погибли трое сотрудников полиции

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