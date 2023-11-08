В Крыму проводят бесплатное переобучение для ветеранов СВО

Более шести тысяч участников СВО и членов их семей обратились за помощью в крымский филиал фонда «Защитники Отечества» с момента его открытия, 1 июня. Они задали почти 15 тысяч вопросов, 12 тысяч из них уже удалось решить. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, заявил руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Владимир Трегуб.

Он отметил, что большая часть вопросов касается назначения льгот по коммунальным платежам, назначения мер соцподдержки, выдаче удостоверения ветерана боевых действий, получения земельного участка. Отдельное внимание в работе уделяется оздоровлению семей участников СВО и реабилитации бойцов.

По льготным ценам у нас уже оздоровились порядка 40 семей. Кроме того, мы заключили договор с некоммерческими организациями и благотворительными фондами, за счет их средств наши ребята проходят реабилитацию и лечение, – подчеркнул Владимир Трегуб.

Также фонд помогает военнослужащим адаптироваться после возвращения из зоны СВО, организует переобучение и содействует в трудоустройстве.

Буквально вчера мы запустили программу обучения совместно с Фондом поддержки предпринимательства. Наших защитников научат вести бизнес и открыть свое дело. На базе Крымского республиканского института последипломного педагогического образования проводятся бесплатные курсы по подготовке преподавателя начальной военной подготовки. Арт-кластер «Таврида» проводит курсы для творческих участников спецоперации. Профессионалы работают с теми ребятами, которые пишут стихи, песни, картины, видят себя в кино, – рассказал Владимир Трегуб.

Для того чтобы избежать систематических обращений по схожим тематикам, принимаются системные решения. В частности, фонд «Защитники Отечества» выступил инициатором разработки единой формы справки об участии в СВО. Ранее командиры воинских частей выдавали документы без шаблона и образца. В ближайшем времени единая форма справки будет утверждена Министерством обороны РФ.

Полная запись эфира доступна по ссылке.