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В у проводят мониторинг пляжных территорий
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

В Крыму проводят мониторинг пляжных территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 13.06.2024

Заместителем министра курортов и туризма РК Аметханом Тынчеровым, заведующим отделом по развитию курортных территорий Николаем Семёшиным  и руководством администрации г. Алушта проведен мониторинг работы пляжей региона.

Всего в городском округе Алушта заявлено к работе 78 пляжей, в том числе в городе Алушта порядка 50 пляжей. В ходе выезда были осмотрены пляжи Восточной и Центральной набережных и Профессорского уголка. На пляжах проведены обследования дна, обеспечена работа матросов-спасателей. Санитарное состояние пляжей – удовлетворительное. Установлены кабинки для переодевания, навесы, есть необходимый пляжный инвентарь, урны для сбора мусора, который вывозится регулярно. На двух пляжах введены в работу подъемники для маломобильных граждан, пользователю было указано на доработку подъездных путей на инвалидной коляске к одному их них, — отмечают в пресс-службе Министерства курортов и туризма РК. 

Замечания также касались оформления информационных стендов пляжей: на них должна быть размещена вся актуальная информация об ответственных лицах по работе пляжа, телефоны участковых и горячей линии министерства курортов и туризма РК:  8 800 511-8018. Также были замечания к форме матросов-спасателей.

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Мониторинг пляжных территорий продолжится в еженедельном режиме. Просим всех пользователей пляжей быть гостеприимными и  радушными с гостями, следить за порядком и обеспечивать постоянное наблюдение за безопасностью отдыха.

Ранее сообщалось, что всего к работе в высоком сезоне -2024 года заявлено 340 пляжей, их перечень размещен на сайте.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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