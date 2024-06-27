В Крыму проводят профессиональное обучение студентов медиков для работы в летний период

В Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского состоялось торжественное подведение итогов программы профессионального обучения студентов по профессии «младшая медицинская сестра по уходу за больными», реализуемая на базе университета с 8 мая 2024 г.

20 студентов медиков выступили с инициативой создать студенческий медицинский отряд и в летний каникулярный период поработать в качестве младшего медицинского персонала в медицинских учреждениях, ведущих санаториях и детских лагерях Крыма. Понимая важность профессиональной подготовки по данному направлению трудовой деятельности, на базе Медицинского колледжа КФУ им. В.И. Вернадского было организовано и начато профессиональное обучение студентов для последующей их работы медсёстрами и медбратьями.

Обучение проводилось в рамках Программы профессионального обучения студентов по профессиям рабочих и должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе студенческих отрядов. В рамках данной программы только за 2023 год в Российской Федерации было обучено 38436 человек по 130 профессиям.

Студенты Крыма, прошедшие обучение на младшую медицинскую сестру, успешно сдали экзамены и получили свидетельства государственного образца. Младшие медицинские сестры входят в число представителей сестринской службы и выполняют комплексный уход за пациентами, который включает различные способы содействия в зависимости от профиля медицинской организации. В их обязанности входят осуществление несложных терапевтических манипуляций, обеспечение чистоты больничных помещений, стерильности приборов и инструментов, участие в транспортировке тяжелобольных, содействие в соблюдении пациентами личной гигиены и правильное использование предметов ухода за пациентами.

Многие студенты летом предпочитают отдыхать после изнурительного учебного года. Но находятся ребята, которые отдыху предпочитают работу. Сейчас в Крыму большая нехватка сезонного персонала, в том числе, младших медицинских работников. Профессиональное обучение студентов медиков, желающих летом работать, позволит ребятам приобрести свой первый трудовой опыт в профессии, уменьшит нехватку персонала в медицинских учреждениях, и позволит пополнить багаж своих практических знаний, – говорит руководитель Крымского регионального отделения Российских Студенческих Отрядов Владимир Кайданский. Обучение на младшую медицинскую сестру дало нам необходимые компетенции и уверенность в применении наших знаний на практике. Мы готовы помогать пациентам и поддерживать медицинский персонал в медицинских учреждениях и детских оздоровительных лагерях. Мы с нетерпением ждем начала работы и уверены, что сможем оправдать доверие, оказанное нам в процессе обучения, – отмечает командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae» Татьяна Глушакова.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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