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В у пройдет День бесплатной юридической помощи

В Крыму пройдет День бесплатной юридической помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 20:40 04.03.2024

В Республике Крым пройдет Единый день оказания бесплатной юридической помощи, приуроченный ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

Мероприятие пройдет в Министерстве юстиции Республики Крым 13 марта с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) при участии адвокатов и представителей органов прокуратуры республики, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и городу Севастополю, Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым, Нотариальной палаты Республики Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и КРО ООО «Ассоциация юристов России», — сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Республики Крым.

В рамках Единого дня оказания бесплатной юридической помощи гражданам будут предоставлены бесплатные юридические консультации по вопросам: пенсионного обеспечения, социальной поддержки инвалидов, пенсионеров, малоимущих и семей с детьми, совершения нотариальных действий, имущественных и земельных правоотношений, исполнительного производства и защиты прав граждан.

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Дополнительную информацию о проведении мероприятия можно получить по телефону: +7(3652)-528-845.

источник: пресс-служба Министерства юстиции Республики Крым

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