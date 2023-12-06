В Крыму пройдет детский шахматный курьер

Сергей Аксёнов обсудил с гроссмейстером Сергеем Карякиным развитие шахмат в Крыму.
Глава РК Сергей Аксёнов провел встречу с гроссмейстером Сергеем Карякиным, в ходе которой обсуждалось развитие шахматного спорта в Республике. В ходе беседы обсуждалась организация и проведение в Крыму шахматного турнира среди детей из Республики Крым и Донецкой Народной Республики.
Благодарю Сергея Александровича Карякина за его твердую гражданскую позицию, постоянную поддержку юного поколения и воспитание юных шахматистов, – сказал Глава Крыма.
Фото: Управление информации и пресс-службы Главы РК.
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