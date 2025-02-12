В Крыму пройдет Карьерный форум #ТрудКрут в рамках празднования Дня российских студотрядов

15 февраля в Крыму пройдет Карьерный форум #ТрудКрут. Это событие организовано совместно с ведущими работодателями Крыма, образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования, а также школами.

Мероприятие призвано помочь молодежи в профориентации на рынке труда и понимании необходимых навыков для успешного трудоустройства. Программа форума дает возможность участникам определить интерес к профессиональной сфере, получить консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний Республики Крым и специалистов в области управления персоналом, пройти собеседования для получения приглашения на стажировку или работу.

Это событие важно не только для студотрядов Крыма, но и для представителей студенческой молодёжи, которая заинтересована в трудоустройстве в свободное от учебы время, а также в летний каникулярный период. Ребята ищут возможности сезонной подработки и прямого общения с работодателями, которое помогает студентам определиться с направлением профессиональной деятельности для получения как первого трудового опыта, так и возможной рекомендации себя перед работодателями для дальнейшего постоянного трудоустройства. Выбрав направление работы, ребята могут записаться на профессиональное обучение для последующего трудоустройства.

В рамках Карьерного форума состоится празднование Дня российских студенческих отрядов, которому в этом году исполняется 10 лет.

В Республике Крым Карьерный форум #ТрудКрут пройдет 15 февраля на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова (начало регистрации участников в 09:00, начало всех мероприятий форума – 10:00).

Карьерный форум – это отличная возможность для школьников и студентов познакомиться с работодателями региона, зарекомендовать себя и проложить дорогу в будущее. Участие в таких мероприятиях позволяет получить не только ценные знания о рынке труда, но и завести полезные знакомства, которые могут сыграть ключевую роль в их дальнейшей карьере. Это шанс задать вопросы профессионалам, узнать о требованиях к соискателям и специфике различных профессий. Кроме того, личное общение с работодателями помогает раскрыть свои сильные стороны и продемонстрировать свою инициативность. Начинать строить карьеру с таких мероприятий – это значит сделать уверенный шаг к успеху и осознанному выбору своего пути в жизни! – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Справка: Карьерный форум #ТрудКрут становится частью празднования Дня российских студенческих отрядов, установленного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации. Этот праздник направлен на развитие, поддержку и популяризацию движения студенческих отрядов в России, а также ежегодно открывает набор молодых людей в студенческие отряды.

Стать УЧАСТНИКОМ Карьерного форума #ТрудКрут (для студентов, школьников и молодых специалистов) довольно просто. Регистрируйтесь по ссылке: https://vk.cc/cIoXzZ .

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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