В Крыму пройдет региональный чемпионат «Цифровой прорыв»

В России стартовал проект «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», нацеленный на комплексное развитие ИТ-отрасли. Он появился в результате объединения конкурсов «Цифровой прорыв» и «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту». Проведение таких мероприятий не только помогает специалистам и бизнесу, но и решает социально экономические задачи государства. Это содействует переходу на качественно новый уровень развития, обеспечению цифрового суверенитета и информационной безопасности России.

В рамках проекта состоятся 25 региональных чемпионатов, 8 окружных хакатонов и 3 общероссийских онлайн-чемпионата.

В Крыму региональный чемпионат пройдет 2-30 ноября. На наш регион представят одну задачу, которую участники и должны будут решить. Это будет индивидуальное соревнование для ИТ-специалистов региона. Но это не значит, что участники должны быть специалистами только в области искусственного интеллекта. Здесь мы можем говорить о веб-разработке, мобильной разработке, анализе данных, цифровой трансформации, но с применением искусственного интеллекта. Также крымчане смогут принять участие в окружных хакатонах и общероссийских чемпионатах в дистанционном режиме, — рассказал амбассадор, эксперт, почётный член жюри всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», крымчанин Андрей Неукрытый.

У крымских ИТ-специалистов есть опыт участия и побед в мероприятиях проекта. В прошлом году команда Крымского федерального университета им В. И. Вернадского заняла первое место в финале всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» в номинации «Hyber AdTech». Победители получили денежный приз — один миллион рублей. Команда представила программное решение для определения цифрового портрета аудитории в мобильной среде.

Участие ИТ-специалистов в подобных мероприятиях помогает познакомиться со специалистами компаний кейсодержателей, продвинуть свой проект, завести новые знакомства и прокачать свои навыки. А ещё — возможность выиграть часть призового фонда и запустить пилотный проект с компанией, которая предложила кейс-задачу для хакатона, — рассказал участник команды КФУ им. Вернадского Даниил Бурдин.