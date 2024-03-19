В Крыму пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Сбор заявок для участия в конкурсе осуществляется территориальными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 08 апреля по 15 мая 2024 года. Конкурсанты лично или в электронном виде подают заявки в центры по месту проживания. Месторасположение и контактные данные территориальных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи размещены на официальном сайте Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» в разделе «Структура». Месторасположение и контактные данные центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Подведомственные учреждения».

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Подробные условия проведения конкурса и требования к оформлению заявок для участия указаны в Положении о проведении в 2024 году регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», утвержденном организационным комитетом регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

источник: по информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым