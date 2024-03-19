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В у пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

В Крыму пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:08 19.03.2024

В Крыму с 8 апреля по 10 июня 2024 года пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», организованный Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым. Конкурс направлен на сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей.

Сбор заявок для участия в конкурсе осуществляется территориальными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 08 апреля по 15 мая 2024 года. Конкурсанты лично или в электронном виде подают заявки в центры по месту проживания. Месторасположение и контактные данные территориальных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи размещены на официальном сайте Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»  в разделе «Структура». Месторасположение и контактные данные центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов  размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в разделе «Подведомственные учреждения».

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Конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Подробные условия проведения конкурса и требования к оформлению заявок для участия указаны в Положении о проведении в 2024 году регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», утвержденном организационным комитетом регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».

источник: по информации пресс-службы Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

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