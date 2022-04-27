В Крыму пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года»

В Крыму с 26 апреля по 9 июня пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года», организованный республиканскими министерством образования, науки и молодежи и министерством труда и социальной защиты.

Цель конкурса — популяризация и повышение общественного престижа семьи, семейных ценностей и ответственного родительства, содействие распространению положительного опыта социально ответственных семей.

Сбор заявок для участия в конкурсе осуществляется территориальными центрами социальных служб для семьи, детей и молодежи и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 26 апреля по 20 мая 2022 года. Конкурсанты лично или в электронном виде подают заявки в центры по месту проживания. Месторасположение и контактные данные территориальных центров социальных служб для семьи, детей и молодежи размещены на официальном сайте Государственного казенного учреждения «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи» http://крцсссдм.рф в разделе «Структура». Месторасположение и контактные данные центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов размещены на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Республики Крым https://mtrud.rk.gov.ru в разделе «Подведомственные учреждения», — рассказали в министерстве образования РК.

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».

Подробные условия проведения конкурса и требования к оформлению заявок для участия указаны в Положении о проведении в 2022 году регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года» (во вложении), утвержденном организационным комитетом регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года».