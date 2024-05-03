В Крыму пройдет Всероссийская акция «Синий платочек Победы»

Республика Крым и Севастополь впервые станут местом проведения Всероссийской программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей, а также одноименной акции «Синий платочекПобеды».

Мероприятия пройдут в Ялте, Симферополе, Феодосии, Евпатории и Севастополе. К акции присоединятся общественные молодежные и патриотические организации Крыма.

Знаменитая достопримечательность Крыма, Ливадийский дворец, откроет двери для православных и патриотических песен Победы в рамках акции «Синий платочек Победы» в исполнении Православного хор «СлавоСловий». Художественный руководитель София Чернобай и её коллектив будут выступать по благословлению Благочинного протоирея Георгия Дика, старшего священника Свято Николаевского Собора. Место проведения акции выбрано не случайно, Ливадийский дворец тесно связан с исторически значимыми событиями, в числе которых Ялтинская конференция.

Песни Великой Победы прозвучат в Севастополе в исполнении жен и матерей военнослужащих. У каждого участника мероприятия останется подарок — синий платочек, символ чистого неба, женской верности и веры в Великую Победу.

В Евпатории пройдет музыкальный флешмоб с участием жителей и гостей города, а также впервые стартует детская патриотическая арт-акция «Синий платочек Победы». Её участники, учащиеся МБУДО «Евпаторийская детская школа искусств имени Ю.В. Волкова», передадут Пасхальную писанку юным прихожанам Ялтинского Храма Святого Николая Чудотворца и мученицы Царицы Александры. Данный арт-объект, символ возрождения и вечной жизни, будет экспонироваться на территории Храма в Ялте.

Традиционно в Феодосии состоится возложение цветов в преддверии 9 мая с участием активистов, общественных деятелей и депутатов.

В 2024 году мы впервые проводим акции в Крыму. Крымчане радушно встретили нас и активно включились в мероприятия в рамках Программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных ценностей “Синий платочек Победы”. Благодарю всех неравнодушных за вклад в нашу Программу и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, — поблагодарила участников акции Анна Данилова, президент Благотворительного фонда «Русская земля».

Благотворительный фонд «Русская земля» с 2016 года реализует Программу сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и традиционных семейных ценностей «Синий платочек». Автор и инициатор программы — президент Благотворительного фонда «Русская земля» Анна Данилова. Программа по масштабу и целям стоит в одном ряду с акциями «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк».

Миссия программы – оказать максимальное содействие в увековечении исторической памяти о наших предках, которые защищали Родину в тяжелые годы Великой Отечественной войны, а также помочь семьям тех, кто сейчас защищает нашу Родину. В рамках программы реализуются культурно-патриотические и песенные акции, форумы и конференции по сохранению исторической памяти, спектакли, конкурс творческих работ, открыты центры по плетению маскировочных сетей и изготовлению носилок, организована доставка гуманитарной помощи, выступает агитбригада «Синий платочек» с выездными спектаклями.

Программа направлена на сохранение исторической памяти, поддержку бойцов СВО, развитие патриотического воспитания молодежи, а также патронаж Советов Ветеранов в регионах, работу с роддомами. С 2016 года мероприятия Программы проходят в 30 городах России: Москва, Барнаул, Белгород, Белорецк, Владимир, Вологда, Воронеж, Геленджик, Горно-Алтайск, Грозный, Ижевск, Краснодар, Кузнецк, Курск, Новороссийск, Орел, Оренбург, Ростов-на-Дону, Рязань, Салават, Санкт-Петербург, Сибай, Смоленск, Сочи, Старый Оскол, Стерлитамак, Тамбов, Тула, Туймазы, Улан-Удэ.