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В Крыму пройдет X Международная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2022»

В Крыму пройдет X Международная аграрная выставка «АгроЭкспоКрым 2022»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:24 01.02.2022

Крупнейшая специализированная выставка «АгроЭкспоКрым 2022», ориентированная на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса, пройдет 11 — 12 февраля в Симферополе. Об этом сообщает Корпорация развития Республики Крым (КРРК).

Выставочная площадка объединяет специалистов из многих регионов России и зарубежья. Среди экспозиций – современная сельхозтехника и оборудование, инновационные производственные агрегаты и системы орошения и другое.

Деловые секции и демонстрационные стенды новейшей сельскохозяйственной техники и продукции создают профессиональную платформу для обсуждения актуальных трендов мировых аграрных рынков и определения наиболее перспективных направлений развития АПК не только региона, но и государства в целом. Мероприятие органично совмещает аграрные традиции с инновационными технологиями и современными решениями. Встречи в рамках мероприятия способствуют профессиональным диалогам всех взаимосвязанных направлений аграрной отрасли, а также с представителями госучреждений и надзорных органов, — отметили в КРРК.

Специалисты уверяют: «АгроЭкспоКрым 2022» — уникальная возможность получения необходимой профильной консультации и опыта, налаживания новых деловых контактов и создания долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере.

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Место проведения выставки: Симферополь, бывший терминал международного аэропорта «Симферополь», пгт. Аэрофлотский, площадь Аэропорта, 14.


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