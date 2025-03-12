В Крыму пройдут экзамены для экскурсоводов

Аттестацию уже прошли порядка половины работающих экскурсоводов, благодаря чему Республика Крым находится в числе лидеров среди субъектов РФ. На данный момент в Республике Крым аттестованы 503 экскурсовода (гида), в т.ч. 13 гидов-переводчиков.

С 1 марта экскурсоводы, гиды-переводчики не имеют права оказывать деятельность без нагрудного знака – бейджа, который выдается после успешной аттестации на 5 лет. При этом аттестация экзаменационной комиссией при министерстве продолжается. По количеству аттестованных экскурсоводов Республика Крым входит по стране в тройку лидеров после Москвы и Санкт-Петербурга, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма РК Сергея Ганзий.

На аттестационном экзамене соискателю необходимо пройти два этапа: тестирование по истории, географии и культуре Крыма и практическое задание. Практическое задание представляет собой проведение части экскурсии согласно выбранному соискателем билету. Если есть трудовой стаж, то только практическое задание. Вся документация для помощи в сдаче экзаменов размещена на сайте Минкурортов Крыма.

Претендующий на аттестацию гид должен иметь высшее или среднее профессиональное образование, а также дополнительное профессиональное образование по профилю экскурсовода. Однако если у соискателя стаж работы от 5 лет или он имеет среднее профессиональное или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя оказание услуг экскурсовода, документы о получении дополнительного образования не требуются. Кроме того, существуют курсы профессиональной переподготовки по специальностям гида и экскурсовода, которые можно не проходить, если есть среднее профессиональное образование или высшее образование в сфере туризма по программам, включающим в себя соответствующую дисциплину.

В Крыму пройти обучение можно в КФУ им. Вернадского и его структурных подразделениях в г. Евпатории, Ялте, Феодосии, в Центре «Мой бизнес» (г. Симферополь), в Учебно-информационном центре «Крымресурс» (г. Симферополь).

Реестр экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, прошедших аттестацию и имеющих право осуществлять экскурсионную деятельность на территории Республики Крым размещен по ссылке.

*даты могут корректироваться, актуализируются по ссылке

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК