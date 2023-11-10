В Крыму пройдут гастроли Донецкого академического молодежного театра

В рамках Всероссийской программы «Большие гастроли», при поддержке министерства культуры РК в воскресенье в Крыму стартуют гастроли Донецкого республиканского академического молодежного театра.

Гастроли коллектива из Макеевки организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.

В Ялтинском театре им. А.П. Чехова 12 ноября состоятся показы музыкального спектакля «У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха Хуба, спектакля-разговора в двух действиях «Над пропастью во ржи» по мотивам произведения Джерома Сэлинджера.

В Симферополе 13 ноября на сцене Государственного академического музыкального театра Республики Крым будет представлена постановка «Левша» по одноименной повести Николая Лескова.

Фото и информация: пресс-служба министерства культуры РК.