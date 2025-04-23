Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму пройдут очередные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
Новости Республики
В Крыму пройдут очередные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму пройдут очередные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:02 23.04.2025

В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) Республики Крым 24 апреля пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Мероприятия проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. «Целью учений является отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики», – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что формат учений предполагает полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00.

Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации, – призвал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Узнайте больше:  Для обустройства граждан из числа реабилитированных народов в Крыму построили 60 объектов на миллиарды рублей
голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: жизнь в Крыму

жизнь в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x