В Крыму пройдут очередные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

В прибрежной зоне от города Феодосии до поселка Форос (Большая Ялта) Республики Крым 24 апреля пройдут масштабные учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.
Мероприятия проводятся совместно с подразделениями Министерства обороны Российской Федерации, других силовых и правоохранительных структур. «Целью учений является отработка противодействия высадке диверсионных групп противника на территорию республики», – сказал Глава Крыма.
Сергей Аксёнов отметил, что формат учений предполагает полное блокирование района учений и проведение досмотровых мероприятий с 9:00 до 15:00.
Прошу крымчан сохранять спокойствие и отнестись к ситуации с пониманием, оказывать содействие в проведении учений и доверять только официальным источникам информации, – призвал Глава республики.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: жизнь в Крыму