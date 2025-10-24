Прямо сейчас:
В Крыму пройдёт съезд русистов

24.10.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с депутатом Государственного Совета Республики Крым, ректором ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» доктором филологическим наук, профессором Александром Рудяковым.

В ходе мероприятия обсуждались детали организации подготовки и проведения съезда русистов из Республики Крым, города Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Внимание в том числе было уделено вопросам коммуникации с органами власти, ответственными за данное направление.

Кроме того, Сергей Аксёнов и Александр Рудяков остановились на теме создания полноформатного факультета русского языка и литературы на базе ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского».

Озвученные и другие вопросы планируется вынести на обсуждение в ходе очередного заседания Совета при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое запланировано на 19 ноября.

Сергей Аксёнов поблагодарил Александра Рудякова за постоянное взаимодействие в рамках развития и защиты русского языка, а также выразил благодарность коллективу ученых-русистов из Крыма за высокие достижения, признанные на всероссийском уровне. Так, авторский коллектив из Крыма – единственный региональный – принимает участие в написании государственного учебника по русскому языку для 10-11 классов и для учреждений среднего профессионального образования.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

