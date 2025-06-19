В Крыму пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания»

День памяти и скорби 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. В этот день вся страна скорбит по всем 27 миллионам человек, кто ценой собственной жизни защитил свободу своего Отечества.

источник: пресс-служба Правительства РК