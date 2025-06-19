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В Крыму пройдёт Всероссийская акция "Минута молчания"
фото: pikist.com

В Крыму пройдёт Всероссийская акция «Минута молчания»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:49 19.06.2025

Крым присоединится ко Всероссийской акции «Минута молчания». В 12:15 по московскому времени одновременно во всех уголках России будет объявлена минута молчания, минута скорби. На одну минуту жизнь замрет, люди склонят головы и вспомнят родных и близких, переживших самую кровопролитную войну XX века.

День памяти и скорби 22 июня – годовщина начала Великой Отечественной войны. Именно в этот день 1941 года началась самая кровопролитная и страшная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов. В этот день вся страна скорбит по всем 27 миллионам человек, кто ценой собственной жизни защитил свободу своего Отечества.

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источник: пресс-служба Правительства РК

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