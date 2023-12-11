В Крыму проживают 93 долгожителя, разменявших вековой юбилей

Крымчане, которым исполнилось 100 и более лет.

В Крыму больше всего долгожителей проживают в Симферополе, Ялте и Евпатории. Об этом в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, рассказал заместитель министра труда и социальной защиты РК Максим Теряев.

Мы знаем каждого из наших долгожителей, это наша гордость. Самой старшей крымчанке 106 лет. Наши специалисты социальных центров с ними общаются, интересуются, оказывают необходимую помощь. По достижению столетнего возраста каждому крымчанину ежегодно перечисляется республиканская мера социальной поддержки в размере 50 тысяч рублей, – отметил Максим Теряев.

Также замминистра подчеркнул, что в Крыму проводится большая работа по оказанию социальных услуг, в том числе в стационарной форме. Это касается деятельности домов для престарелых и интернатов. В сети Республики Крым на сегодняшний день 10 таких учреждений: 4 из них общего профиля и 6 учреждений, которые предоставляют услуги людям с ментальными заболеваниями.

До 2014 года у нас существовали очереди в такие учреждения. За десять лет мы построили два психоневрологических интерната на 250 койко-место каждый. Это самые современные, обладающие абсолютно всей материальной базой учреждения. Красногвардейский психоневрологический интернат попал в десятку лучших учреждений соцобслуживания по итогам 2021 года. Еще один интернат мы открыли в Белогорском районе. До конца 2024 года будет введено в эксплуатацию еще одно такое же учреждение в Бахчисарае, – рассказал Максим Теряев.

Также в ходе прямого эфира, организованного Центром управления регионом Республики Крым, Максим Теряев рассказал о программе долговременного ухода, деятельности социальных работников, обучении пенсионеров и организации их досуга, а также ответил на другие вопросы, волнующие крымчан.

Запись эфира доступна по ссылке по ссылке.

