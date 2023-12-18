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В у пьяная женская ссора привела одну из дам в больницу, другую – на скамью подсудимых
Иллюстрация: disgustingmen.com

В Крыму пьяная женская ссора привела одну из дам в больницу, другую – на скамью подсудимых

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:37 18.12.2023

В Крыму прокуратура Ленинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летней местной жительницы. Она признана виновной по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что летом текущего года, находясь в алкогольном опьянении, в результате конфликта осужденная нанесла ранее знакомой женщине удар ножом в поясничную область, — рассказали подробности в прокуратуре.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил женщину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание осужденной предстоит в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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