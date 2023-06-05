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В Крыму пьяный водитель сбил семью – двоих взрослых и троих детей. Какое наказание последует

В Крыму пьяный водитель сбил семью – двоих взрослых и троих детей. Какое наказание последует

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:22 05.06.2023

В Крыму прокуратура Нижнегорского района направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми. 54-летний местный житель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения).

18 марта текущего года в ночное время суток водитель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по дороге в селе Емельяновка Нижнегорского района по улице Центральная, совершил наезд на семью с тремя малолетними детьми, которые шли по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадавшим причинены многочисленные телесные повреждения, — напоинили обстоятельства дела в прокуратуре.

Об этом резонансном ДТП — ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ.

Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу. Нарушителю грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

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В Крыму пьяный водитель сбил семью – двоих взрослых и троих детей. Какое наказание последует

Фото: прокуратура РК.

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