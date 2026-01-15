В Крыму пять человек пострадали в тройном ДТП

Авария произошла накануне вечером недалеко от села Сизовка Сакского района. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz не справился с управлением, его автомобиль занесло, и он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с «Ладой Гранта». После этого иномарка столкнулась с автомобилем Ford Focus, — говорится в сообщении.

В результате аварии пострадали водитель «Лады» и двое его пассажиров, а также водитель Ford и его пассажир. Все они получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту ДТП, выясняются все детали и причины произошедшего.

источник: РИА Новости Крым