В Крыму пытаются решить проблему дефицита воды

Состоялось заседание Научно-технического совета при Госкомводхозе РК. Сообщается, что его участники обсудили вопросы решения вододефицита в Крыму. В частности, рассмотрены технические решения по переброске стока рек Кача, Альма, Бальбек в Межгорное водохранилище для покрытия вододефицита по водообеспечению городских округов Симферополь, Севастополь и населенных пунктов Симферопольского района.

Технико-экономическое обоснование должно определить оптимальный вариант наполнения Межгорного водохранилища местным стоком рек и использования его для восполнения дефицита воды и водообеспечения поселений южной, центральной, юго-западной частей Крыма, городов Симферополь и Севастополь, — отметил руководитель Госкомитета водного хозяйства РК Игорь Вайль.

Ранее, в эфире радио «Спутник в Крыму» он пояснил: дефицит воды на полуострове образовался из-за недостатка дождей и снега, что случается, примерно, каждые пять лет: если обычно в мае регион получает через осадки от 10 до 12 миллионов кубометров воды, то в 2020 году набралось лишь 3 миллиона кубометров. Практически во всех реках Крыма, кроме Бельбека наблюдается пересыхание. Кроме того, из-за жары испарения с поверхности водохранилищ увеличились почти в два раза.

За всю историю наблюдений Госкомитета по водному хозяйству, а это около 60 лет, минимальный объем водохранилищ по Крыму составлял 9 миллионов кубометров. На сегодняшний день мы только в трех водохранилищах – Симферопольском, Партизанском и Аянском – имеем около 19 миллионов кубометров воды. А расходуем мы, к сожалению, где-то 5,6 – 5,7 миллиона кубометров в месяц, — рассказал Игорь Вайль.

По его словам, о графиках подачи воды речи пока не идет, но экономить воду нужно каждому крымчанину.