В Крыму работает сервис диагностики онкологии «Проверь родинку онлайн»

Меланома — это самая агрессивная из всех известных на сегодняшний день форм рака. Эта опухоль быстро дает метастазы, даже при очень маленьких размерах. При раннем выявлении данного заболевания по оценкам специалистов «выживаемость» составляет 90-95 %. Пройти самообследование в чат-ботах может любой гражданин, ответив на 6 простых вопросов системы. Тест-система разработана на основе Российской методики выявления данного вида заболеваний «АККОРД». Также в чат-ботах можно узнать подробнее о самом заболевании и правилах самообследования. Чтобы воспользоваться сервисом достаточно зайти в привычный мессенджер или социальную сеть и пройти тестирование, — отмечают в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Применение самообследования родинок является наиболее эффективным способом получения информации гражданином. При прохождении тестирования, в случае выявления системой необходимости посещения медицинской организации чат-бот дает информацию о том, куда необходимо обратиться, адрес и телефон медицинской организации региона.

Сервис работает в мессенджере Телеграм, социальной сети ВКонтакте и голосовом помощнике Алиса. Чат-боты доступны по следующим адресам:

ВКонтакте https://vk.com/rodinka82rus_bot

Телеграм https://t.me/rodinka82rus_bot

В голосовом навыке Яндекс Алиса достаточно сказать: «Алиса, запусти навык проверь родинку Республика Крым» или перейти по ссылке: https://dialogs.yandex.ru/store/skills/c9b8c54c-prover-rodinku-respublika-krym

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК