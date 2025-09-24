В Крыму работает «Телефон доверия» для людей, находящихся в кризисных состояниях

Важным аспектом работы «Телефона доверия» является анонимность и конфиденциальность. Обратиться в службу могут все, кто нуждается в неотложной психологической помощи, особенно при появлении мыслей о смерти или самоповреждении. Квалифицированные специалисты помогут справиться с кризисным состоянием и найти выход из сложной ситуации.

Работа службы «Телефона доверия» организована на базе ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница №1 им. Н.И. Балабана». Для эффективной работы будет налажено межведомственное взаимодействие с другими службами, связанными с оказанием помощи лицам в кризисных ситуациях.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК