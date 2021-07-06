В Крыму работают телефоны «горячих линий» для граждан, попавших в зону подтопления

Телефоны «горячих линий» для граждан, попавших в зону подтопления в Крыму.
Вопросы, связанные с ведением бизнеса в Крыму: 8(800)500-38-59, +7 978-989-00-60;
Вопросы, связанные с компенсацией за автомобиль: +7 978-902-25-18; 8 (3652) 500 – 858.
Телефоны «горячих линий» муниципальных образований, пострадавших от чрезвычайной ситуации.
Бахчисарайский район:
+7(36554) 22-1204
Керчь:
+7 978-554-30-76;
+7 978-554-31-16;
+7 978-909-11-35.
Кировский район:
(36555) 4-13-08;
+7 978-029-25-11.
Советский район:
(36551) 9-29-03;
+7 978-845-97-21.
Ленинский район:
(036557) 4-08-96;
+7 978-083-06-47;
+7 978-700-12-29.
Ялта:
(3654) 34-30-03;
+7 978-902-89-35;
+7 978-902-89-29.
Тем гражданам, которым вынесены отказные решения по различным причинам (несовпадение регистрации с фактическим адресом проживания в зоне ЧС, не оформлена собственность, расположенная в зоне ЧС, и др.) министерством труда и социальной защиты Республики Крым организовано оказание бесплатной юридической помощи. Консультации предоставляются по телефону «горячей линии» министерства +7 978-563-00-67.
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