В Крыму работают телефоны «горячих линий» для граждан, попавших в зону подтопления

Телефоны «горячих линий» для граждан, попавших в зону подтопления в Крыму.

Вопросы, связанные с ведением бизнеса в Крыму: 8(800)500-38-59, +7 978-989-00-60;

Вопросы, связанные с компенсацией за автомобиль: +7 978-902-25-18; 8 (3652) 500 – 858.

Телефоны «горячих линий» муниципальных образований, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

Бахчисарайский район:

+7(36554) 22-1204

Керчь:

+7 978-554-30-76;

+7 978-554-31-16;

+7 978-909-11-35.

Кировский район:

(36555) 4-13-08;

+7 978-029-25-11.

Советский район:

(36551) 9-29-03;

+7 978-845-97-21.

Ленинский район:

(036557) 4-08-96;

+7 978-083-06-47;

+7 978-700-12-29.

Ялта:

(3654) 34-30-03;

+7 978-902-89-35;

+7 978-902-89-29.

Тем гражданам, которым вынесены отказные решения по различным причинам (несовпадение регистрации с фактическим адресом проживания в зоне ЧС, не оформлена собственность, расположенная в зоне ЧС, и др.) министерством труда и социальной защиты Республики Крым организовано оказание бесплатной юридической помощи. Консультации предоставляются по телефону «горячей линии» министерства +7 978-563-00-67.