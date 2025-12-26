Прямо сейчас:
В Крыму работают над решением проблемы дефицита квалифицированных кадров - Сергей Аксёнов
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму работают над решением проблемы дефицита квалифицированных кадров — Сергей Аксёнов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:18 26.12.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в заседании Государственного Совета Российской Федерации, которое состоялось в городе Москве под председательством Президента Российской Федерации Владимира Путина. В рамках мероприятия участники обсудили вопросы подготовки кадров для экономики страны.

Как подчеркнул Владимир Путин, это всеобъемлющая, фундаментальная для развития государства тема, которая касается буквально каждого региона, каждой отрасли. В свою очередь, Сергей Аксёнов отметил, что дефицит квалифицированных кадров является одной из главных проблем в регионах России, в том числе в Республике Крым.

Для решения этой проблемы многое делается и на федеральном уровне, на уровне нацпроектов, и на региональном. Особое внимание Президент уделил вопросам, связанным с развитием новых технологий, прежде всего, искусственного интеллекта. Но вне зависимости от того, о каких путях и аспектах решения кадровых вопросов идет речь, важно следовать главному принципу, обозначенному нашим Лидером: кадры – это не функции, а прежде всего люди. И во главе национальных целей развития стоит именно человек, семья, их благополучие и качество жизни, – сказал Глава Крыма, акцентировав намерение органов власти республики работать исходя из данного принципа и впредь.

По итогам мероприятия Владимир Путин поручил Правительству РФ, Администрации Президента РФ и ПАО «Сбербанк России» выстроить работу по вопросам кадров совместно с руководством регионов страны.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

