В Крыму работают около 85% крупных российских компаний

Около 85% крупных компаний, работающих на материковой части России, зашли в Крым, также в экономику республики вкладывают средства иностранные инвесторы. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Россия-24«.

Представлена практически вся линейка крупных игроков, ну не на 100%, но процентов, скажу так, на 85 уже зашли. Многие зашли не под своим брендом, — сказал Аксенов.

Глава республики отметил, что также в экономику активно вкладывают средства иностранные инвесторы. В качестве учредителей таких предприятий в основном выступают граждане России. По словам Аксенова, иностранные инвесторы из-за санкций вынуждены скрываться от органов власти в своих странах, «потому что те драконовские меры, которые есть, разумный человек их осознать и понять, для чего это делается, не может».

источник: ТАСС