В Крыму работают учителя-новаторы. Победитель конкурса «Учитель года России — 2023» — Владимир Обухов

«Михалыч? Мы про него можем говорить часами. Когда на мероприятиях он входит в зал, все сразу понимают: он из нашей школы! — улыбается завуч по учебно-воспитательной работе Анна Пономарева. Она нежно, даже по-матерински, смотрит на Владимира Михайловича. Он же, высокий мужчина в черном под два метра ростом, смущенно улыбается и опускает голову.

Но стеснительность Михалыча — так просто и уважительно называют его коллеги в учительской, а за глаза и школьники — пропадает словно по щелчку, когда он входит в класс.

«Как у вас дела?» — с этого, такого простого и нужного вопроса он начинает общение с детьми. Они непринужденно и радостно отвечают, что все хорошо. Видно, что все по-настоящему рады и преподавателю, и новой теме.

На партах у каждого учебник, тетрадь и распечатанный текст — там загадка по теме урока. Такие головоломки — одна из фишек Владимира Обухова. Сегодня на примере английской сказки о плюшевом медвежонке он предлагает детям рассмотреть модель Древнерусского государства эпохи позднего Средневековья. Такая ассоциация точно запомнится надолго, уверен педагог.

Вот вы помните мультфильм про Винни Пуха? Он начинается с карты, на которой сбоку написано «Земля Винни Пуха». То есть он землевладелец, помещик. И у него есть его крестьяне — Пятачок, Кролик, — к которым он может прийти, все у них съесть, и никто ему ничего не скажет. А вот пчелы — они черносошные (черносошные крестьяне — категория сельского населения России в XIV–XVII веков, зависимого непосредственно от феодального государства, а не от частных владельцев — прим. ТАСС), — рассказывает педагог твердым и уверенным голосом.

Он не позволяет бездумно зубрить материал, не читает вслух учебник, оставляя его изучение на дом, а объясняет историю на примере книг, современных фильмов, сериалов, игр. Придумывает загадки и задачи для детей, задает наводящие вопросы. Показывает текст по теме с ошибками, а дети ищут неточности и исправляют.

Нам преподавали в институте системно-деятельностный подход — это когда в занятия по предмету, например истории, ты добавляешь элементы физики, химии, литературы и других наук. Я думал, что то, что я делаю, это обычные вещи. А потом оказалось, что нет. Просмотрел в интернете много разных конспектов, уроков, понял, что не нахожу тех идей проведения занятий, которые мне приходят в голову. Мне же такой подход облегчает жизнь, потому что подготовка к каждому уроку становится разнообразной, интересной, творческой, — поясняет позже учитель, покручивая в руках шариковую ручку.

«Я, наверное, даже больше даю чужим детям»

Учителем Владимир Обухов стал 10 лет назад в Иванове, в школе, которую окончил. А в 2017 году вместе с женой и дочкой буквально рванул в Крым:

Это так быстро случилось, как авантюра. Поехали? А поехали! И в Симферополе я, простой, заявился в школу — детский садик №36 с ребенком на плечах. Учителя, говорю, нужны?

Владимир Обухов вспоминает, что в период его переезда школы еще испытывали недостаток в оснащении: не было интерактивных досок, проекторов. Большое старое советское здание.

Помимо десятков учеников у него двое своих детей — десятилетняя дочка и трехлетний сын. Во время учебы в аспирантуре Ивановского государственного университета Владимир почти три года был в отпуске по уходу за ребенком — так было выгоднее для семьи.

Зазорным для меня это не было, я помогал жене. Тяжеловато, да, но это же мой ребенок. Школа и институт — это самое хорошее, что у меня было в жизни, — смеется Владимир.

О сыне и дочери Обухов говорит с виноватой грустью, признается, что на них не всегда хватает времени. «Хорошо, что есть надежные коллеги, которые где-то заменяют меня. Я, в свою очередь, много времени уделяю чужим детям», — говорит он.

Не только учить, но и учиться

Сейчас Владимир Михайлович — классный руководитель одного из седьмых классов. С 38 школьниками он нашел общий язык, хотя признается, что вначале «пришлось повоевать». В личном общении учитель очень мягок.

Я заика, и для меня все очень волнительно. Но я справляюсь. В институте я вообще не мог ответить. Помогло учительство, стал уверен, на уроке я все знаю, — здесь Владимир впервые заикнулся, как будто внезапно вспомнил об этой своей особенности.

Молодой педагог старается не отставать от детей: знает молодежные мемы, много шутит. И, что немаловажно, всегда в просьбах к школьникам использует слово «пожалуйста». К старшеклассникам обращается по имени и отчеству, со всеми детьми говорит как с равноправными собеседниками.

Все мы дети, только разного года рождения. Любой рабочий коллектив — это тот же класс. Кто-то обижается, кто-то дурачится. Дети выросли, а реакции остались. Разве что взрослые свои чувства и эмоции часто скрывают. А дети тем и прекрасны, что они не пытаются что-то скрыть. Мне понять их легче, чем взрослых, — поделился Обухов.

Умение учиться у детей и прислушиваться к ним помогло и в первые дни после начала спецоперации. В феврале, как сейчас вспоминает Владимир, он был озадачен: как рассказать детям о военных действиях, которые происходили не в далеком прошлом, а происходят сейчас и очень близко.

У нас в школе с 2014 года обучались и выпускались дети семей, переселившихся из Донбасса и Новороссии. И, общаясь с ними, другие ребята как-то быстрее меня все поняли. Дети сами рассказали мне о различных видах фейков в интернете, — с ноткой уважения говорит Владимир.

Первый в Крыму

На вопрос о том, хватает ли на жизнь зарплаты учителя, Владимир скромно отвечает «да» без каких-либо «но». И из Крыма уезжать не собирается. Повзрослевшие выпускники часто к нему заходят, зовут на встречи.

Это приятно — сохранять дружеское общение. Ребята часто делятся успехами уже во взрослой жизни.

Вместе с победой в муниципальном этапе всероссийского конкурса «Учитель года России — 2023» Обухов получил и признание. Хотя новость о необходимости участвовать в конкурсе воспринимал без энтузиазма, теперь уверен, что всем его коллегам нужно проявить себя.

Я не самый лучший учитель. Самый лучший учитель сидит где-нибудь в глубинке, учит небольшое количество детей. А те, в свою очередь, идут в институт и становятся учеными. А я очень многими людьми в нашей школе восхищаюсь, потому что они лучше, чем я. Я просто в конкурсе победил. Тот же Владимир Иванович, учитель русского языка (учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная школа — детский сад» №36 — прим. ТАСС), он всю душу вкладывает в подготовку и проведение уроков и «Разговоров о важном». Готовит кучу полезных материалов. А кто-то так хорошо выстроил свою систему, что довел все до автоматизма. Примеров много, — говорит он.

Главное, уверен педагог, это доброта и позитивный взгляд на жизнь.

Сейчас у школ больше свободы, у учителей больше возможностей реализоваться. Конкурсы, конкуренция, взаимодействие между школами действительно стимулируют педагогов искать лучшие подходы. Это поднимает имидж учителя, — считает Владимир Обухов.

автор: Мария Малашенко (источник: ТАСС)