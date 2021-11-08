В Крыму работодателей просят дать 2 дня отгула сотрудникам при вакцинации от коронавируса

В Крыму стороны социального партнерства (Совмин, профсоюзы и объединение работодателей) подписали обращение к работодателям региона с предложением временно освободить от работы сотрудников при вакцинации от коронавирусной инфекции.
В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и стимулирования населения Крыма к проведению вакцинации рекомендуем работодателям освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против COVID-19, — говорится в тексте обращения.
Отметим, что обязанности давать работнику выходной после вакцинации у работодателя нет. Но никто не запрещает ему предоставить отгул после прививки по собственной инициативе. К тому же Минтруд и Роспотребнадзор рекомендуют предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам именно для прохождения вакцинации (
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