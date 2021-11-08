Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму работодателей просят дать 2 дня отгула сотрудникам при вакцинации от коронавируса

crimeapress_news

verevo
В Крыму работодателей просят дать 2 дня отгула сотрудникам при вакцинации от коронавируса
Фото: минздрав

В Крыму работодателей просят дать 2 дня отгула сотрудникам при вакцинации от коронавируса

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 08.11.2021

В Крыму стороны социального партнерства (Совмин, профсоюзы и объединение работодателей) подписали обращение к работодателям региона с предложением временно освободить от работы сотрудников при вакцинации от коронавирусной инфекции.

Обращение

В целях предупреждения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции и стимулирования населения Крыма к проведению вакцинации рекомендуем работодателям освобождать от работы в течение 2 дней с сохранением заработной платы работников при вакцинации против COVID-19, — говорится в тексте обращения.

Отметим, что обязанности давать работнику выходной после вакцинации у работодателя нет. Но никто не запрещает ему предоставить отгул после прививки по собственной инициативе. К тому же Минтруд и Роспотребнадзор рекомендуют предоставлять дополнительное время (выходной день) работникам именно для прохождения вакцинации (п. 1 разъяснений по вакцинации, направлены письмом Минтруда от 23.07.2021 № 14-4/10/П-5532) .

В Крыму работодателей просят дать 2 дня отгула сотрудникам при вакцинации от коронавируса

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.