В Крыму работодатели могут подать заявку на ежемесячное возмещение по зарплате работников

Работодатели Республики Крым могут подать заявку на получение субсидии на ежемесячное возмещение части затрат, связанной с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, и организацией их временной занятости. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.

Порядок предоставления субсидий утвержден соответствующим постановлением Совета министров Республики Крым «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Крым юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями, на ежемесячное возмещение части затрат работодателей, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, и организацией их временной занятости»

Получателями субсидии являются работодатели из числа юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют следующим критериям: государственная регистрация и постановка на налоговый учет в налоговом органе Республики Крым до 1 января 2020 года и осуществление деятельности на территории Республики Крым, наличие у получателя работников, находящихся под риском увольнения в случае введения режима неполного рабочего дня (смены)/неполной рабочей недели, простоя и организации временных рабочих мест для таких работников, — говорится в сообщении.

С целью получения субсидии получатель представляет в территориальное отделение ГКУ «Центр занятости населения» по месту своего нахождения (нахождения филиала получателя) заявку на предоставление субсидии.

Прием документов на предоставление субсидий осуществляется с 28 апреля 2020 года до 1 августа 2020 года

С критериями отбора получателей субсидии, перечнем документов, предоставляемых получателем для получения субсидии, и предъявляемыми требованиями можно ознакомиться здесь .

Ознакомиться с адресами территориальных подразделений ГКУ «Центр занятости населения» можно по ссылке.

Телефоны для справок: +7 3652 54 59 74 (министерство труда и социальной защиты РК), +7 3652 60 02 06 (ГКУ РК «Центр занятости населения»).