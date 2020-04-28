В Крыму работодатели могут подать заявку на ежемесячное возмещение по зарплате работников

Работодатели Республики Крым могут подать заявку на получение субсидии на ежемесячное возмещение части затрат, связанной с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения, и организацией их временной занятости. Об этом сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РК.
Порядок предоставления субсидий утвержден соответствующим
Получателями субсидии являются работодатели из числа юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют следующим критериям: государственная регистрация и постановка на налоговый учет в налоговом органе Республики Крым до 1 января 2020 года и осуществление деятельности на территории Республики Крым, наличие у получателя работников, находящихся под риском увольнения в случае введения режима неполного рабочего дня (смены)/неполной рабочей недели, простоя и организации временных рабочих мест для таких работников, — говорится в сообщении.
С целью получения субсидии получатель представляет в территориальное отделение ГКУ «Центр занятости населения» по месту своего нахождения (нахождения филиала получателя) заявку на предоставление субсидии.
Прием документов на предоставление субсидий осуществляется с 28 апреля 2020 года до 1 августа 2020 года
С критериями отбора получателей субсидии, перечнем документов, предоставляемых получателем для получения субсидии, и предъявляемыми требованиями можно ознакомиться
Ознакомиться с адресами территориальных подразделений ГКУ «Центр занятости населения» можно по
Телефоны для справок: +7 3652 54 59 74 (министерство труда и социальной защиты РК), +7 3652 60 02 06 (ГКУ РК «Центр занятости населения»).
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