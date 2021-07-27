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В Крыму рады всем участникам свободных экономических зон (СЭЗ)
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

В Крыму рады всем участникам свободных экономических зон (СЭЗ)

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:30 27.07.2021

Участники свободной экономической зоны (СЭЗ) Крыма и Севастополя смогут реализовывать инвестиционные проекты вне зависимости от того, в каком регионе СЭЗ они зарегистрированы. Законопроект о внесении изменений в федеральный закон «О развития Республики Крым и города федерального значения Севастополя» опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов Минэкономразвития РФ.

Сейчас, чтобы компании стать участником свободной экономической зоны, в зависимости от места реализации инвестпроекта, нужно быть зарегистрированной и состоять на налоговом учете в Республике Крым или Севастополе. Участник СЭЗ может реализовывать инвестиционные проекты только на территории одного из субъектов. Это негативно влияет на инвестиционную привлекательность как Республики Крым, так и города Севастополя, сдерживает развитие предпринимательской активности, — сказала заместитель председателя Совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико.

Законопроект устраняет это ограничение, предоставляя возможность реализовывать инвестпроекты как в Республике Крым, так и в Севастополе. Для этого предпринимателям надо будет заключить договор с соответствующим органом управления СЭЗ.

Свободная экономическая зона на территории Республики Крым и города Севастополя функционирует с января 2015 года. По состоянию на 27 июля в Крыму реализуется более 1200 инвестиционных проектов.

В Крыму рады всем участникам свободных экономических зон (СЭЗ)

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