В Крыму раскрыли схему мошенничества с банковскими картами

Двоим жителям Симферополя грозит по шесть лет колонии за неправомерный оборот банковских карт и ежемесячную незаконную «обналичку» более 30 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По данным силовиков, двое крымчан подыскивали лиц, которые массово скупали банковские карты у жителей региона. Далее с их личных кабинетов без уведомления совершались незаконные банковские операции, в том числе путем вывода криптовалюты, полученной от незаконных сделок.

Как уточнили в пресс-службе полиции Крыма, в отношении двух организаторов 39 и 23 лет открыто уголовное дело, в ходе обысков по местам их проживания изъяты мобильные телефоны, имеющие доказательственное значение, и порядка 70 банковских карт, эмитированных различными банками.

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас оба находятся под домашним арестом. Один из подозреваемых заключил с Министерством обороны контракт и отправится в зону СВО. В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности.

источник: РИА Новости Крым

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