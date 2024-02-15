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В у раскрыто дело о производстве немаркированных рыбных консервов

В Крыму раскрыто дело о производстве немаркированных рыбных консервов

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 12:58 15.02.2024

В производстве следственной части Следственного управления МВД по Республике Крым находилось уголовное дело в отношении коммерческой организации, торговавшей немаркированной пищевой продукцией, деятельность которой была пресечена сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Симферопольскому району Республики Крым совместно с сотрудниками прокуратуры Республики Крым.

По версии следствия, руководитель фирмы в период с 2017-го по март 2023 года организовал производство и хранение в складских помещениях рыбных консервов, якобы изготовленных из сайры. Для снижения расходов и увеличения прибыли консервы наполнялись более дешевым пищевым сырьем. Информация о подлинном составе продукции на упаковку умышленно не наносилась. Фальсифицированный товар сбывался в торговых сетях на территории Республики Крым и в других регионах страны, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Крыму раскрыто дело о производстве немаркированных рыбных консервов

Доход от криминального бизнеса превысил 260 миллионов рублей. Экспертиза подтвердила, что внутри изъятых консервных банок находилась сельдь. Всего из оборота в трех субъектах Российской Федерации было изъято 30 тысяч единиц продукции общей стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Следователем следственной части по расследованию организованной преступной деятельности СУ МВД по Республике Крым задержанному предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 171.1 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. На имущество организации наложен арест в размере более двух миллионов рублей, — рассказала Ирина Волк.

В Крыму раскрыто дело о производстве немаркированных рыбных консервов

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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