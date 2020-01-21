В Крыму раскрыто убийство, совершенное в новогоднюю ночь

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении 60–летнего жителя Красноперекопска, подозреваемого в совершении убийства (ч.1 ст. 105 УК РФ). «Изюминка» дела – убийство произошло в новогоднюю ночь, но известно о нем стало только 20 января.

Следственным отделом по городу Красноперекопск установлено, что в ночь с 31 декабря на 1 января во время новогоднего застолья в одном из домов по улице Таврическая между присутствующими произошел конфликт: гость приревновал свою спутницу к хозяину дома. Между мужчинами разгорелась ссора, в ходе которой хозяин дома нанес 5 ножевых ранений гостю, от которых последний скончался. На утро злоумышленник завернул тело в ковер, а спустя несколько дней закопал в огороде дома. Запуганная спутница погибшего только на двадцатый день рассказала о случившемся своему знакомому, который и обратился в правоохранительные органы, — сообщили в Следкоме.

Следователями следственного отдела по городу Красноперекопску и следователями-криминалистами Управления криминалистики Главного следственного управления проведены все необходимые мероприятия по осмотру места преступления, фиксации и сбору доказательственной базы.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.