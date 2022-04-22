 В Крыму раскрыто убийство 12-летней давности. Преступник задержан

В Крыму по подозрению в убийстве работницы пункта обмена валюты, совершенном в 2010 году, задержан 54-летний житель Симферополя. Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в тот день мужчина подошел к пункту обмены валют, расположенном у входа на Куйбышевский рынок, и произвел через окошко выстрел из огнестрельного оружия в виде авторучки в кассира. Спустя несколько дней женщина скончалась в больнице от полученного ранения, — напомнили обстоятельства дела следователи.

В 2010 году подозреваемый привлекался правоохранительными органами Украины к уголовной ответственности по подозрению в совершении этого преступления, давал на тот момент подробные признательные показания. Более того – при обыске его жилища были обнаружены патроны калибра, подходящего под оружие, из которого был произведен выстрел. Однако при непонятых обстоятельствах позже он был отпущен.

В рамках системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю уголовное дело было возобновлено, при содействии следователей-криминалистов получены доказательства причастности жителя Симферополя к совершению убийства. Во взаимодействии с коллегами из управления уголовного розыска МВД России по Республике Крым накануне он был задержан, — рассказали в Следственном комитете.

Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.