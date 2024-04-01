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В у раскрыто убийство на АЗС совершенное в 2016 году. Убийца – в  розыске
Фото: Следком

В Крыму раскрыто убийство на АЗС совершенное в 2016 году. Убийца – в  розыске

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 14:34 01.04.2024

В Крыму завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Железнодорожному району установлено, что поздним вечером 14 февраля 2016 года на автозаправочной станции по Евпаторийскому шоссе нетрезвый мужчина начал придираться к молодому человеку, после напал на него, нанес удар пряжкой брючного ремня по голове и несколько ударов перочинным ножом в шею. От полученных ранений потерпевший скончался спустя несколько часов в больнице, — рассказали в Следкоме.

Следователями совместно с коллегами из полиции была организована работа по изучению обстоятельств убийства 8-летней давности, в ходе которой установлена личность злоумышленника и получены неопровержимые доказательства его причастности к особо тяжкому преступлению. Также установлено, что сразу после совершения убийства житель Симферополя скрылся на территорию другого государства, в настоящее время он находится в розыске.

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Следствием ему заочно предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

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