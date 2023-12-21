В Крыму рассчитывают отремонтировать набережные, пострадавшие от шторма, к турсезону

То есть к лету.

Подрядчики приступят к восстановлению разбитых штормом набережных в Крыму в ближайшее время, чтобы по возможности завершить работы к высокому туристическому сезону. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Сейчас предварительные работы по согласованию уже начнут, чтобы постараться к сезону максимально, где возможно, восстановить набережные, – цитирует Аксёнова «Интерфакс».

Глава Крыма предварительно оценил ущерб от ноябрьского шторма в 40-42 млрд. рублей (ранее власти называли сумму в 39,7 млрд. рублей). Больше всего пострадала прибрежная инфраструктуры — набережные и берегоукрепительные сооружения.

Разрушена вся береговая линия практически… Сейчас заканчивают объезд, пострадали набережные во всех муниципалитетах — в Ялте, Алуште, Керчи, Евпатории, Сакском районе, Черноморском, Феодосии… Все, что было на берегу, посмывало, — отметил Аксёнов.

Точные даты восстановления набережных Глава Республики пообещал назвать к 15 января, подрядчики уже определены.

Кроме того, по его словам, продолжается выплата компенсаций пострадавшим жителям. На данный момент заявления для получения 10 тысяч рублей подали 436 тыс. человек, по 336 тыс. уже приняты положительные решения. Эту работу власти планируют завершить в течение 50 дней. На выплаты в размере 50-100 тыс. рублей за частичную или полную утрату имущества претендуют более 550 человек, они получат средства до конца года.

Фото: Telegram-канал Я.Павленко.