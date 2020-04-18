В Крыму расширены категории граждан, которые получат денежные выплаты из бюджета

О том, что расширены категории граждан, которые получат единовременные денежные выплаты из бюджета Республики Крым, заявила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

Дополнительные меры поддержки коснутся семей, в которых дети рождены в 2018-2019 годах, и не являются получателями ежемесячной денежной выплаты при рождении первого ребенка с 1 января 2018 года. Также выплаты будут осуществлены семьям с детьми-инвалидами, одиноким матерям. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты на каждого ребенка одному из родителей многодетной семьи, работавшим неофициально и признанных в установленном порядке безработными с 1 апреля 2020 года. Это, в частности, те граждане, которых не коснулся новый порядок назначения пособий в максимальном размере, предусмотренный федеральным законодательством, — подчеркнула вице-премьер.

По словам Елены Романовской, будет изменен порядок предоставления компенсации затрат на приобретение школьной формы детям из многодетных семей в части исключения предоставления финансовых документов о финансовых затратах на ее покупку.

Таким образом, расширяется категория семей, воспитывающих ребенка до трех лет. Выплата в апреле-июне в размере 5 тысяч рублей будет осуществляться семьям, дети в которых рождены с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года, не являющимся получателями ежемесячной денежной выплаты в связи, с рождением (усыновлением) первого ребенка с 1 января 2018 года. Права на материнский капитал у них также не возникло. Таких детей в Республике Крым порядка четырех тысяч. Количество детей, на которых в течение апреля-июня текущего года будет предоставляться выплата, составит 10,6 тысяч человек.

Также единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат семьи на каждого ребенка-инвалида. Таких детей в республике 7 тысяч, объем средств из республиканского бюджета составит 35 млн рублей.

Из бюджета Республики Крым также будет осуществлена единовременная выплата в размере 3 тысяч рублей на каждого ребенка одинокой матери. В рамках действующего законодательства одинокие матери ежемесячно получают выплату в размере 2764,5 рублей. Таких детей в республике 38,1 тысяч детей. На эти цели направлено 114,4 млн рублей.

Родителям многодетных семей, работавшим неофициально, при постановке на учет в центр занятости, назначается пособие в минимальном размере 1500 рублей. В связи с тем, что граждане, работавшие «в тени», не будут получать согласно принятому Постановлению Правительства РФ, пособия по безработице в максимальном размере и доплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка, Правительством Республики Крым приняты дополнительные меры. Предусматривается, что один из родителей многодетной семьи получит ежемесячную выплату в размере 3 тысячи рублей на каждого ребенка в течение трех месяцев. По прогнозным данным, выплата будет осуществлена на 6,5 тысяч детей. На эти цели предусмотрено 58,5 млн рублей, — цитирует вице-премьера пресс-служба Министерства труда и социальной защиты РК.



Елена Романовская также обратила внимание на то, что предусмотрена поддержка граждан, работавших неофициально и потерявших работу.

Порядок предоставления указанных мер социальной поддержки будет доведен дополнительно.