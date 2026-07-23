Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | В Крыму расширили зону режима техногенной ЧС
Новости Республики

В Крыму расширили зону режима техногенной ЧС

Опубликовал: news-parser в Жизнь в Республике 17:37 23.07.2026

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.

С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района №200-п и включены еще 17 сел в зону техногенной ЧС, – говорится в сообщении.

По информации Грабована, в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Александровка, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Симоненко, Мускатное, Невское, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

Узнайте больше:  22 июля: в Севастополе отменили свободную продажу топлива

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 7

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.