В Крыму расширили зону режима техногенной ЧС

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.
С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района №200-п и включены еще 17 сел в зону техногенной ЧС, – говорится в сообщении.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
источник: РИА Новости Крым
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