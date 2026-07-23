В Крыму расширили зону режима техногенной ЧС

Еще 17 сел Красногвардейского района Крыма включили в зону техногенной чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил в четверг, 23 июля, глава администрации района Василий Грабован.

С сегодняшнего дня внесены изменения в постановление администрации Красногвардейского района №200-п и включены еще 17 сел в зону техногенной ЧС, – говорится в сообщении.

По информации Грабована, в зону техногенной чрезвычайной ситуации включены села Александровка, Краснодарка, Тимашовка, Нахимово, Климово, Калинино, Вишняковка, Клепинино, Карповка, Ястребовка, Симоненко, Мускатное, Невское, Пятихатка, Молочное, Янтарное и Красный Партизан.

26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.

источник: РИА Новости Крым

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