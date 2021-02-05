В Крыму расширят маршрутную сеть пригородных поездов

В этом году Министерство транспорта Республики Крым предусмотрело расширение железнодорожной маршрутной сети полуострова до 82 пригородных поездов по 16 маршрутам. В том числе по межсубъектовым маршрутам: «Симферополь – Севастополь», «Евпатория – Севастополь», «Керчь – Анапа». Таким образом, обеспечивается перевозка пассажиров не только в Крыму, но и между городами Республики и Краснодарского края через Крымский мост.

Одно из достижений 2020 года: благодаря ремонту железнодорожного полотна, на участке «Симферополь – Евпатория» удалось повысить скорость движения пригородных поездов с учетом сохранения всех действующих остановок.

Время следования электричек сообщением Симферополь – Евпатория уменьшилось до 1 часа 35 минут. При этом время нахождения в пути экспресс-поезда из столицы Республики Крым до Евпатории уменьшилось до 1 часа, что сопоставимо с движением автомобиля, — пояснила первый заместитель министра транспорта РК Татьяна Малий.

На линии «Симферополь – Евпатория» курсируют новые комфортабельные электрички. Во всех вагонах имеется современная система микроклимата, ведется видеонаблюдение в салонах и тамбурах, а также по внешнему периметру головных вагонов. Система позволяет регистрировать происходящие события и сохранять видеозаписи, что повышает безопасность пассажиров.

Фото и материалы: пресс-служба министерства транспорта РК.