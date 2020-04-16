В Крыму расширят список категорий граждан, нуждающихся в материальной поддержке  

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что из республиканского бюджета будет выделено 3 млрд. рублей на три месяца для оказания материальной поддержки гражданам и пострадавшим отраслям экономики.
Сейчас уже действует субсидирование процентных ставок, но данная мера – это всего лишь отсрочка. В субботу — 18 апреля — будут озвучены дополнительные меры поддержки граждан, — сказал Глава Крыма.
При этом Сергей Аксёнов добавил, что необходимо расширить перечень категорий граждан, которые получат материальную поддержку от Правительства РК.
Надо расширить список категорий, которым мы помогаем материально. В частности, сегодня поступило много обращений от матерей-одиночек, и других граждан. Нужно выяснить, кто сейчас наиболее нуждается в поддержке, — уточнил Глава Республики.