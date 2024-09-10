В Крыму расширяют реабилитацию бойцов спецназа со всех направлений фронта

Еще 20 раненных бойцов спецназа влюбились в Крым, крымскую природу, Артек, наши моря и наших людей. Трогательная детская поддержка осталась в сердцах ребят навсегда. Всё это благодаря проекту Службы сопровождения ветеранов СВО Народного фронта – лагерю «Перезагрузка» в Крыму. В этом году прошли уже 2 смены и учитывая восхищение ребят, организаторы решили провести еще несколько.

Ребята получают не только медицинскую помощь, не только реабилитацию и решение вопросов со стороны командования, но и побывали в Артеке, ходят на экскурсии, ездят по интересным историческим местам Крыма. И это тоже дает очень большой такой, знаете, эмоциональный толчок, после которого человек чувствует себя еще больше сил жить дальше. Завершилась вторая смена проекта, у нас в планах было на этот год еще одна, но мы обязательно найдем возможности расширять эту «перезагрузку», как в этом году, так и в следующих, — рассказала руководитель Службы сопровождения ветеранов СВО, военный корреспондент Ирина Куксенкова.

У бойцов ампутации, тяжелые контузии и другие травмы – парни с такими ранениями в максимально короткие сроки восстанавливаются в проекте «Перезагрузка». Реабилитация каждого бойца в одной из лечебниц Крыма разрабатывается врачами индивидуально. Для многих ребят это первая поездка в жизни поездка на море и исполнение детской мечты.

Крымский уникальный климат, наши лечебные крымские возможности помогают ребятам. Они защищают нас на передовой, мы сделаем все, что помочь восстановиться им тут. Спасибо властям региона за поддержку этого важнейшего проекта, — отмечает руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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