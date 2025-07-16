В Крыму рассказали о сроках и основаниях изъятия неиспользуемых земельных участков

Как известно, с 1 марта 2025 года вступил в силу федеральный закон, определяющий трёхлетний срок для освоения земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, садовых и огородных земельных участков. Однако раньше отсутствовал четкий перечень критериев, позволяющий идентифицировать земельный участок как неиспользуемый или заброшенный.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение Правительства РФ, которым утверждён перечень мероприятий по приведению земельных участков в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению. Теперь и у землепользователей, и у надзорных органов есть единый перечень критериев для отнесения участков к категории неиспользуемых по назначению, – разъяснила зампред.

В частности, для всех земельных участков, расположенных в границах населённых пунктов, а также садовых и огородных участков, признаком неиспользования считается, если более половины их территории в течение года находится в состоянии захламления или загрязнения отходами.

Садовые, огородные и приусадебные земельные участки должны быть свободны от сорных растений, бытового и строительного мусора. В случае, когда более половины территории участка в течение года остаётся покрытой сорной растительностью высотой более 1 метра, а также деревьями и кустарниками, которые не являются элементами озеленения, такой участок будет считаться неиспользуемыми.

Для земельных участков, предназначенных для строительства введены дополнительные требования. Так, неиспользуемым земельный участок будет считаться в случае отсутствия на нем построенного и оформленного здания или сооружения в течение 5 лет. Однако есть и исключения – когда иные сроки указаны в разрешении на строительство или решении о комплексном развитии территории.

В свою очередь для участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, установлен аналогичный признак неиспользования, однако срок строительства индивидуального жилого дома и регистрации права на него увеличен до 7 лет.