реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму рассказали о земляке – танкисте. Юрий Нимченко – Герой России

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму рассказали о земляке – танкисте. Юрий Нимченко – Герой России
Фото со страницы в ВК С.Аксёнова

В Крыму рассказали о земляке – танкисте. Юрий Нимченко – Герой России

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:14 04.03.2022

Среди военнослужащих, награжденных Президентом России за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции, – крымчанин, старший сержант Юрий Нимченко. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Экипаж танка под его командованием, преодолевая сопротивление противника, вышел для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Уже в первые минуты боя были уничтожены три вражеских танка. На следующее утро, когда враг предпринял вторую попытку наступления, были уничтожены еще шесть танков и три БТР. Атаки противника были сорваны, враг понес потери и в живой силе. Мы гордимся нашим земляком, Героем России! Подвиг Юрия Нимченко – достойный пример для нашей молодежи, для всех нас, — отметил Аксёнов.

Он уверен: именно такие люди составляют честь и славу нашего Отечества.

Узнайте больше:  «Утка», она же фейк. В Кремле прокомментировали слухи о планах ввести военное положение  

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.