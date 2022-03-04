В Крыму рассказали о земляке – танкисте. Юрий Нимченко – Герой России

Среди военнослужащих, награжденных Президентом России за мужество, проявленное в ходе специальной военной операции, – крымчанин, старший сержант Юрий Нимченко. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Экипаж танка под его командованием, преодолевая сопротивление противника, вышел для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Уже в первые минуты боя были уничтожены три вражеских танка. На следующее утро, когда враг предпринял вторую попытку наступления, были уничтожены еще шесть танков и три БТР. Атаки противника были сорваны, враг понес потери и в живой силе. Мы гордимся нашим земляком, Героем России! Подвиг Юрия Нимченко – достойный пример для нашей молодежи, для всех нас, — отметил Аксёнов.