В Крыму рассмотрели новые инвестпроекты на общую сумму 12,6 млрд рублей

В Республике Крым состоялось очередное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, на котором рассмотрели шесть новых инвестпроектов на общую сумму 12,6 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
На заседании совета были рассмотрены шесть проектов, в рамках которых в Кировском районе появится современный сельскохозяйственный комплекс для оказания услуг по приемке, хранению и очистке зерна вместимостью более пяти тысяч тонн, четыре жилых комплекса в Ялте, Бахчисарае и Симферопольском районе, а также комплекс апартаментов, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Как отметила вице-премьер, масштабный проект с объёмом заявленных инвестиций 10 млрд рублей будет реализован в Ялте, где инвестор планирует строительство жилого комплекса бизнес-класса, включающего в себя группу многоквартирных жилых домов переменной этажности, создание объектов коммерческой и социальной инфраструктуры, благоустройство и озеленение.
Второй проект, предложенный для реализации в Ялте, предусматривает строительство жилого комплекса на 392 квартиры, общей площадью более 21 тысячи кв.м. В этом же муниципальном округе будет возведён апарт-отель общей площадью около 600 кв.м и состоящий из двух корпусов апартаментов высотой до трёх этажей, двухэтажного общественного здания для размещения администрации и коммерческих помещений.
Еще два проекта в сфере жилищного строительства планируются к реализации в Бахчисарае и на территории Новоселовского сельского поселения Симферопольского района.
На сегодняшний день в рамках Постановления реализуется 269 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций 595,3 млрд рублей и созданием 12,2 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день уже фактически вложено 186,3 млрд рублей инвестиций, создано 8,7 тыс. новых рабочих мест, уплачено 9,8 млрд руб. налогов. В 2025 году уже заключено 8 соглашений на сумму 17,4 млрд руб, планируется создание 71 рабочего места.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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