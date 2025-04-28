В Крыму рассмотрели новые инвестпроекты на общую сумму 12,6 млрд рублей

На заседании совета были рассмотрены шесть проектов, в рамках которых в Кировском районе появится современный сельскохозяйственный комплекс для оказания услуг по приемке, хранению и очистке зерна вместимостью более пяти тысяч тонн, четыре жилых комплекса в Ялте, Бахчисарае и Симферопольском районе, а также комплекс апартаментов, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Как отметила вице-премьер, масштабный проект с объёмом заявленных инвестиций 10 млрд рублей будет реализован в Ялте, где инвестор планирует строительство жилого комплекса бизнес-класса, включающего в себя группу многоквартирных жилых домов переменной этажности, создание объектов коммерческой и социальной инфраструктуры, благоустройство и озеленение.

Второй проект, предложенный для реализации в Ялте, предусматривает строительство жилого комплекса на 392 квартиры, общей площадью более 21 тысячи кв.м. В этом же муниципальном округе будет возведён апарт-отель общей площадью около 600 кв.м и состоящий из двух корпусов апартаментов высотой до трёх этажей, двухэтажного общественного здания для размещения администрации и коммерческих помещений.

Еще два проекта в сфере жилищного строительства планируются к реализации в Бахчисарае и на территории Новоселовского сельского поселения Симферопольского района.

На сегодняшний день в рамках Постановления реализуется 269 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций 595,3 млрд рублей и созданием 12,2 тыс. рабочих мест. На сегодняшний день уже фактически вложено 186,3 млрд рублей инвестиций, создано 8,7 тыс. новых рабочих мест, уплачено 9,8 млрд руб. налогов. В 2025 году уже заключено 8 соглашений на сумму 17,4 млрд руб, планируется создание 71 рабочего места.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым