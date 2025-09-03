Прямо сейчас:
В Крыму расстреляли из пистолета семью
фото: © РИА Новости . Пелагия Тихонова

В Крыму расстреляли из пистолета семью

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:06 03.09.2025

В Крыму полиция проверяет информацию о том, что неизвестные расстреляли из травматического пистолета семью в Крыму, после чего потерпевшие оказались в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД.

Сообщения о происшествии появились в среду в крымских соцсетях. В них автор заявляет, что подростки совершили противоправные действия в отношении ее 22 и 23-летних родственников. Правоохранители начали проверку. Инцидент произошел в Симферополе на улице Бородина.

Предварительно установлено, что несколько человек вблизи круглосуточного магазина по реализации алкоголя вели себя вызывающе и провоцировали прохожих. После того, как очевидцы сделали им замечание, один из правонарушителей произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в сторону двоих молодых мужчин. С различными травмами потерпевшие были доставлены в медучреждение, — сообщили в МВД.

Этот факт зарегистрирован в установленном законом порядке. Сейчас правоохранители выясняют личности нарушителей и все обстоятельства конфликта.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 5

